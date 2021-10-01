Кулеба пообещал "юридически задавить" Россию в Гааге

"Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени... Но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными", - написал Кулеба в колонке для издания "Украинская правда".

Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" РФ юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Черном море в 2018 году, передает РИА Новости.По его мнению, судебная победа в данном деле важна не только для Украины, но и для всего мира в целом: "Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств - нельзя нарушать правила", - добавил Кулеба.Ранее МИД РФ заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД РФ отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.