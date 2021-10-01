Стало известно какой будет курс доллара в Луганске на выходных
Госбанк информирует о том, что с 16 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
71,2371 рубля
1 ЕВРО
82,7276 рубля
10 украинских гривен
27,0013 рубля
Вчера курс основных валют в Луганске был следующим:
1 доллар США
71,7846 рубля
1 ЕВРО
83,3347 рубля
10 украинских гривен
27,2089 рубля
Экономика - Сегодня, 14:35 191
1 доллар США
71,2371 рубля
1 ЕВРО
82,7276 рубля
10 украинских гривен
27,0013 рубля
Вчера курс основных валют в Луганске был следующим:
1 доллар США
71,7846 рубля
1 ЕВРО
83,3347 рубля
10 украинских гривен
27,2089 рубля
Экономика - Сегодня, 14:35 191
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