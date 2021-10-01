Стало известно какой будет курс доллара в Луганске на выходных



1 доллар США

71,2371 рубля

1 ЕВРО

82,7276 рубля

10 украинских гривен

27,0013 рубля

Вчера курс основных валют в Луганске был следующим:

1 доллар США

71,7846 рубля

1 ЕВРО

83,3347 рубля

10 украинских гривен

27,2089 рубля

Экономика - Сегодня, 14:35 191 Госбанк информирует о том, что с 16 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США71,2371 рубля1 ЕВРО82,7276 рубля10 украинских гривен27,0013 рубляВчера курс основных валют в Луганске был следующим:1 доллар США71,7846 рубля1 ЕВРО83,3347 рубля10 украинских гривен27,2089 рубляЭкономика - Сегодня, 14:35 191

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