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В Киеве неизвестные обстреляли пассажирский автобус

Sergey Сегодня, 16:300Новости
В Киеве неизвестные обстреляли пассажирский автобус
Фото: Reuters
В Днепровском районе Киева группа неизвестных людей обстреляла пассажирский автобус. Об этом сообщила Нацполиция Киева, передает RT.
«Неизвестные совершили несколько выстрелов в маршрутное транспортное средство. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастных лиц», — говорится в заявлении.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
«Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание нападавших», — подчеркнули в полиции.

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