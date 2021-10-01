В Киеве испугались, что Россия "вернет" Украину

"Россия соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного "возвращения"", — написал он в статье для "Зеркала недели".

Фото: © AP Photo / Evgeniy MaloletkaРоссия якобы выжидает подходящего момента для того, чтобы сделать Украину частью своей территории, считает заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передает РИА Новости.В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что уважают суверенитет других государств и не намерены на кого-либо нападать. Тем не менее, украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее "агрессором".Кремль называет подобные обвинения неприемлемыми. Также Москва не раз заявляла, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев его преодолел.