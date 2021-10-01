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В Киеве испугались, что Россия "вернет" Украину

Sergey Сегодня, 18:150Новости
В Киеве испугались, что Россия "вернет" Украину
Фото: © AP Photo / Evgeniy Maloletka
Россия якобы выжидает подходящего момента для того, чтобы сделать Украину частью своей территории, считает заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передает РИА Новости.
"Россия соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного "возвращения"", — написал он в статье для "Зеркала недели".

В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что уважают суверенитет других государств и не намерены на кого-либо нападать. Тем не менее, украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее "агрессором".
Кремль называет подобные обвинения неприемлемыми. Также Москва не раз заявляла, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев его преодолел.

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