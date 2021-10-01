Польша назвала забор на границе защитой от Путина и Лукашенко

«Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в этом случае со стороны [президентов Белоруссии и России] Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали», — заключил премьер-министр.

Фото: Bernadett Szabo / ReutersПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал необходимость построения забора на границе с Белоруссией. Политик назвал ограждение способом защититься от миграционного шантажа, его слова приводит Polskie Radio, передает «Лента.ру».Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в конце мая, после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов на фоне очередного обострения отношений с Западом. Президент Польши Анджей Дуда призвал ЕС остановить поток мигрантов, прибывающих из Белоруссии.После этого польские власти решили установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что подобные меры необходимы для ограничения потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европейского союза (ЕС) с белорусской территории. Соответствующий законопроект приняли 13 октября.