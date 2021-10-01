В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие

"Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу имени Семашко. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет", — говорится в релизе.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу" произвел столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ", — пояснили в ведомстве.

Фото: © ГУ МЧС по Нижегородской областиВ Нижнем Новгороде 18 человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком, сообщила пресс-служба правительства, передает РИА Новости.Ранее областная прокуратура сообщала о 15 пострадавших. По данным регионального Минздрава, пятеро из них в состоянии средней тяжести, у остальных — легкие травмы.Авария произошла на улице Мирошникова. В главке МВД уточнили, что это случилось в 14:49. Cтолкнулись грузовой автомобиль "Газон", маршрутка и автобус ЛиАЗ.Прокуратура проводит проверку. Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять оказание помощи пострадавшим на личный контроль.