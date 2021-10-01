В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 18 человек
По делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта на Урале задержали двух подозреваемых, сообщило управление СК по Свердловской области, передает РИА Новости.
"В период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского районагорода Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт)", — отметили в ведомстве.
Региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев ранее сообщил, что в уральской столице не менее 15 человек погибли от отравления спиртом с метанолом. Позднее в СК уточнили, что жертвами стали 18 человек.
Как добавил Чукреев, силовики провели масштабную операцию на рыночном комплексе в микрорайоне Вторчермет, где продавался спирт.
Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.
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