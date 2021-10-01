В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 18 человек

"В период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского районагорода Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт)", — отметили в ведомстве.

Фото: © РИА Новости / Павел ЛисицынПо делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта на Урале задержали двух подозреваемых, сообщило управление СК по Свердловской области, передает РИА Новости.Региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев ранее сообщил, что в уральской столице не менее 15 человек погибли от отравления спиртом с метанолом. Позднее в СК уточнили, что жертвами стали 18 человек.Как добавил Чукреев, силовики провели масштабную операцию на рыночном комплексе в микрорайоне Вторчермет, где продавался спирт.Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.