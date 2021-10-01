В ОБСЕ прокомментировали похищение украинскими военными офицера СЦКК

«Наблюдатели не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию только после того, как это событие уже произошло. Согласно методологии отчетности СММ, неподтвержденная косвенная информация не отражается в отчетах миссии», — говорится заявлении.

«Тем не менее, СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием», — отметили в ОБСЕ.

Прошло три дня с момента похищения украинскими военными представителя Луганской Народной Республики в СЦКК Андрея Косяка. И только сегодня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ все же соизволила прокомментировать инцидент.Напомним, в среду, 13 октября, сотрудник представительства ЛНР в СЦКК был захвачен в плен группой украинских диверсантов. Произошло это в районе пункта пропуска «Первомайск-Золотое» во время работ по очистке дороги. Примечательно, что похищение произошло практически на глазах представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В районе проведения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 в пределах участка разведения Золотое находился на двух машинах патруль миссии, а сами наблюдатели присутствовали при похищении. Народная милиция ЛНР обвинила украинскую сторону в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения. После тщетных попыток вернуть офицера Республики, ЛНР прекратила все контакты с украинской стороной в СЦКК, а также ограничила передвижение патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ. В свою очередь, ДНР направила ОБСЕ ноту протеста, предупредив, что, если со стороны международной миссии не будет должной реакции по факту похищения Андрея Косяка, произойдет неминуемая эскалация обстановки в регионе. Тем временем наблюдатели миссии в своем отчете о факте похищения сотрудника СЦКК не упомянули.В опубликованном сегодня заявлении СММ ОБСЕ объясняет, что действительно в тот день патрули СММ находились по обе стороны от линии соприкосновения неподалеку от участка разведения в районе Золотого, но наблюдатели, по версии миссии, не видели похищения представителя ЛНР.В ОБСЕ подчеркнули, что СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами по вопросу об освобождении захваченного Украиной Андрея Косяка.Заявление СММ всего лишь своеобразная попытка оправдаться. И сделана она не из служебного долга, а под давлением общественности: уже второй день в Донецке проходит акция протеста возле гостиницы «Парк-инн», где располагается донецкая штаб-квартира ОБСЕ. Протестующие заблокировали выход из здания, объявили акцию бессрочной и разбили палаточный городок. Жители ДНР требуют содействия в освобождении сотрудника СЦКК. То есть, по большому счету, участники акции требуют от наблюдателей миссии, чтобы те выполняли свои прямые служебные обязанности. Ведь, судя по всему, в ОБСЕ о них напрочь забыли.Источник