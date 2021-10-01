На Украине назвали "силу", которая поможет восстановить суверенитет

"Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед - к Победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории", - приводит его слова Facebook-аккаунт Генштаба.

Фото: © AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что уверен в том, что восстановить суверенитет страны поможет "казацкая и повстанческая кровь", передает РИА Новости.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".