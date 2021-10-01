Холод вЂ” не тетка: Польша и Литва переходят на древесное топливо из Беларуси

Беларусь продала рекордную в этом году партию пеллетов в страны ЕС. Об этом свидетельствуют данные Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ). В списке покупателей топливных гранул, произведенных «последней диктатурой Европы», оказались компании из Польши и Литвы. По иронии судьбы, именно эти страны лоббируют введение новых пакетов экономических санкций против режима Лукашенко, которые могут затронуть деревообрабатывающую промышленность Беларуси.Рекордное удорожание газа заставляет европейских потребителей искать альтернативные источники энергии. Это привело к росту спроса на уголь, от которого ЕС стремился как можно быстрее отказаться в рамках реализации своей «зеленой сделки». В числе выгодоприобретателей энергетического кризиса оказались также производители биотоплива.Сегодня эта отрасль активно развивается в Беларуси — за прошлый год экспорт лесопродукции принес ей 180 миллионов долларов. И есть основания полагать, что экспорт древесного топлива будет расти.Особый интерес к нему проявляют страны Евросоюза, которые стремятся к достижению нулевого уровня выброса в атмосферу парниковых газов.По мнению главы Комитета государственного контроля Беларуси Леонида Анфимова, одним из наиболее перспективных экспортных товаров страны являются пеллеты.Неудивительно, что накануне очередного отопительного сезона производители биотоплива получили возможность максимизировать свою прибыль.Белорусская универсальная товарная биржа на днях провела крупнейшие в этом году торги древесными пеллетами: 6 сделок на общую сумму 1,4 миллиона долларов. Покупателями стали компании из Дании, Польши и Литвы.«Внезапный всплеск интереса европейских покупателей к белорусским пеллетам прежде всего связан с началом отопительного сезона, а учитывая рекордно высокие цены на природный газ, заметно увеличился спрос на альтернативные виды топлива. В результате за 9 месяцев этого года мы уже превысили показатель экспортных продаж за весь 2020 год», — сообщает БУТБ.Представители биржи отдельно упомянули о некоем «крупном датском холдинге, специализирующемся на поставках биотоплива в Евросоюз». Дания — один из мировых лидеров в сфере зеленой энергетики, сотрудничество с ней позволяет Беларуси рассчитывать на рост экспорта пеллетов.Но заключать сделки на БУТБ, как показывает практика, не стесняются даже компании из Литвы и Польши. На белорусскую щепу они «подсели» давно.«Если из-за недавних событий в Беларуси ограничат импорт, способность обеспечить необходимое количество древесной щепы более высокого качества для биомассы в Литве и частично в Латвии будет довольно ограниченной», — предупреждал руководитель отдела продаж международной биржи Baltpool Вайдотас Йонутис.Очередной пакет санкций против режима Лукашенко все же не затронул торговлю древесным топливом.Но потом сам Минск решил обложить лесоматериалы и продукцию деревообработки вывозными таможенными пошлинами (соответствующий указ обнародован на сайте президента Беларуси).«У нас ежегодно экспортируется достаточно большой объем щепы — миллионы кубов. Мы уже подошли к принятию решения о введении по сути заградительных пошлин даже на вывоз щепы», — заявляет министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.Очевидно, ограничив экспорт, Батька попытается решить две основные задачи — стимулировать использование биотоплива в самой Беларуси и увеличить экспорт древесной продукции с более высокой добавленной стоимостью.Лукашенко сам готов принять меры, которые рассматривались в Евросоюзе.Но импортерам белорусской щепы беспокоиться не стоит. «За годы проведения экспортных торгов древесной щепой на бирже уже сформировался пул постоянных покупателей данной продукции. Преимущественно это компании из Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. По мере сокращения экспорта щепы, скорее всего, именно эти страны станут основными рынками сбыта отечественных пеллет. Рынок лесопродукции очень динамичен и, как правило, достаточно быстро адаптируется к новым условиям», — отмечают в пресс-службе БУТБ.По словам Виталия Дрожжи, лесное хозяйство Беларуси уже извлекло максимальную прибыль из экспорта древесного топлива.О каких суммах идет речь, министр не уточняет. И правильно делает. Разглашение информации о коммерческих сделках не пойдет на пользу тем, кто эти сделки заключает.Особенно компаниям из Польши и Прибалтики, где местные политики могут задаться вопросом: как можно стимулировать развитие деревообрабатывающей промышленности Беларуси и тем самым «подпитывать» режим Лукашенко?Попытки ограничить импорт белорусской щепы уже предпринимались в Латвии. Здешние лесопромышленники жаловались лично премьер-министру Кришьянису Кариньшу: дескать, использование импортного топлива противоречит заявленным целям «Об энергетике».«Отсутствие поддержки местных производителей вредит экономике Латвии. И такой крупнейший покупатель щепы, как АО "Ригас силтумс", половина акций которого принадлежит государству, никоим образом не поддерживает местных производителей! В конкурсе 2018 года на поставку щепы "Ригас силтумс" победил коммерсант, торгующий только белорусским сырьем», — говорится в обращении к премьер-министру Латвии.Упомянутую компанию даже обвиняли в использовании радиоактивной щепы из Могилева и Гомеля — тех районов, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. «Ригас силтумс» якобы знала, что использует для выработки теплоэнергии загрязненное топливо, и продолжала это делать в течение двух лет. Чем не повод запретить импорт щепы из Беларуси, расчистив поле для альтернативных поставщиков?Ситуацию в итоге «разрулили»: член правления «Ригас силтумс» Райвис Эллиньш заявил, что импортные грузы будут проходить проверку дозиметрами.Но теперь противники белорусского древесного топлива в Польше и Прибалтике могут разыграть политическую карту.Свежие данные БУТБ даже не пахнут сенсацией. Речь идет об обыкновенных коммерческих сделках, которые не нарушают ни режим европейских санкций, ни национальное законодательство стран — импортеров биотоплива. Тем они и показательны: в отдельных сферах, где политика не взяла верх над экономикой, Беларусь успешно торгует со своими соседями.И даже наращивает объемы экспорта.Алексей Ильяшевич