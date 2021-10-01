Пушков посчитал забавными угрозы Украины В«задавитьВ» Россию в суде



«Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал «задавить» Россию в суде в Гааге. Угрозы Киева прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.Слушания по делу между Россией и Украиной в Международном арбитраже в Гааге прошли с 11 по 16 октября. Их проведение было связано с провокацией Киева в Керченском проливе.Сенатор напомнил Кулебе о провале Украины в деле против газового соглашения Венгрии и «Газпрома». Тогда доводы Киева остались без внимания и в Будапеште, и в Брюсселе. В качестве еще одного примера Пушков привел антироссийскую риторику Украины в ПАСЕ, которая потерпела провальное поражение после угрозы выхода Москвы из Совета Европы.Светлана Акульшина