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Пушков посчитал забавными угрозы Украины В«задавитьВ» Россию в суде

Sergey Сегодня, 10:300Новости
Пушков посчитал забавными угрозы Украины В«задавитьВ» Россию в суде
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал «задавить» Россию в суде в Гааге. Угрозы Киева прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Слушания по делу между Россией и Украиной в Международном арбитраже в Гааге прошли с 11 по 16 октября. Их проведение было связано с провокацией Киева в Керченском проливе.

«Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил Кулебе о провале Украины в деле против газового соглашения Венгрии и «Газпрома». Тогда доводы Киева остались без внимания и в Будапеште, и в Брюсселе. В качестве еще одного примера Пушков привел антироссийскую риторику Украины в ПАСЕ, которая потерпела провальное поражение после угрозы выхода Москвы из Совета Европы.
Светлана Акульшина

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