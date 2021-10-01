Сатановский заявил, что Поклонскую могут скормить крокодилам в Кабо-Верде

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал в Telegram заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о намерении добиться выдачи из Кабо-Верде экс-депутата Государственной думы Натальи Поклонской, назначенной послом России в африканской стране. По его словам, Поклонская рискует, переезжая в Африку.

Сатановский отмечает что власти Кабо-Верде уже выдали США венесуэльского дипломата, и называет это «важным прецедентом».

«Кабо-Верде государство бедное, маленькое. Ну, говорят они сейчас, что с Поклонской ничего такого произойти не может. И что с того? Сегодня одно говорят, завтра другое делают... Африка! Могут и крокодилам скормить», — написал он.

Политолог допускает, что «какой угодно американский типус с положением и авторитетом в Африке» может посодействовать экстрадиции Поклонской на Украину.

О назначении Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Позднее Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской».

Дмитрий Мало