День памяти комбата

16 октября исполнилось пять лет со дня гибели Арсена (Арсения) Сергеевича Павлова.Неравнодушный русский парень, который стал одним из символов героической борьбы Донбасса против укронацистских оккупантов (и мирового зла в целом), легендарным командиром легендарного батальона "Спарта", Героем Донецкой Народной Республики.Из заявления Союза добровольцев Донбасса: "Пять лет со дня смерти нашего боевого товарища. Пять лет со дня смерти нашего близкого друга, члена Союза добровольцев Донбасса, участника Первого Съезда СДД. Сегодня мы напомним вам его историю… Арсений Павлов родился в Ухте 2 февраля 1983 года. Когда ему было 15 лет, погибли его родители. Воспитанием Арсения занималась его бабушка. Арсений служил в морской пехоте — в 77-ой гвардейской отдельной Московско-Черниговской бригаде, связистом (собственно, там он и получил свой позывной – «Моторола»). Отслужив 3 года, А. Павлов решил не останавливаться на достигнутом и продолжил военную службу по контракту. Дважды был в командировках на Кавказе, принимал участие в КТО в Чечне, занимал должность замкомвзвода. После службы обосновался в Ростове-на-Дону. Арсений Павлов обладал навыками и знаниями мраморщика-гранитчика, спасателя и экструдерщика. В Ростове-на-Дону Арсений трудился простым мойщиком автомобилей. В 2014 году Моторола приехал на Донбасс. Почему? По его же словам, «сел на поезд и приехал». Он понимал, что грядет война, и точно знал, что должен принять в ней участие. Арсений Павлов быстро нашёл своё место среди единомышленников и ещё быстрее получил репутацию активного, храброго и молниеносно соображающего даже в критических ситуациях военного. В январе 2015 года имя Арсения Павлова внесли в санкционный список Евросоюза. Ему запретили въезд в страны, входящие в ЕС. За свою отвагу и активную деятельность, Моторола был удостоен Георгиевского креста ДНР и ордена «За воинскую доблесть» первой степени. 16 октября 2016 года Арсений Павлов был убит в лифте своего дома, в Донецке. В лифте было спрятано самодельное взрывное устройство, которое сработало, как только за Моторолой закрылись двери. Судя по всему, управление СВУ осуществлялось дистанционно. Арсений Павлов получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. В Ростове-на-Дону у Арсения Павлова остались жена и сын. Приехав в Донбасс, Арсений влюбился в Елену Коленкину, которую весной 2014 года вытащил из-под руин дома в поселке Семёновка (под Славянском). 21-летняя девушка ответила своему спасителю взаимностью. 12 июля 2014 года, спустя всего лишь 2 месяца после первой встречи, влюблённые поженились в Донецке, находившемся в осаде. Супругам выдали свидетельство о заключении брака за номером 0001, на бланке Донецкой Народной Республики. 21 апреля 2015 года у Арсения и Елены родилась дочь Мирослава. 2 октября 2016 года в семье появился второй ребенок — мальчик Макар. Вечная память Воину и Царствия Небесного!"Военкор Семён Пегов, друг Моторолы: "Сегодня день памяти Моторолы. Арсена Павлова убили ровно 5 назад. Подло, по-крысиному. Его взорвали в лифте дома, где легендарный донбасский командир жил вместе с семьёй. Дочке Мире было полтора годика, сыну Макару — две недели. Даже получив известность, к которой он совсем не стремился (у того, кто хоть раз общался с Мотором, это сомнений не вызывает) — он жил как обычный русский работяга. Снимал небольшую квартиру, вкалывал на службе. Я его в праздном состоянии не видел никогда. Арсен жил как привык и как считал правильным — в борьбе и горении. Мотор был патологически справедливым. Это пугало врагов, завистников, да и просто гнилых людей. Они наивно полагали, что устранив его физически, в лице героев Русской Весны ликвидируют идеи Русского Мира. Не получилось. Есть немало людей, которые каждый год приезжают в этот день к донбасским рубежам с разных уголков страны. С каждым годом его присутствие с нами и в наших мыслях становится только плотнее. Так что мы в строю, командир! Работаем, брат!"Первый заместитель министра информации ДНР, бывший руководитель пресс-службы Народной милиции республики Даниил Безсонов (позывной "Гудвин"): "Спасибо, что был с нами! Спасибо, что стал легендой и показал пример тысячам! Спасибо, что остаёшься в памяти! Смерти нет..."В Донецке отныне есть площадь имени Арсена Павлова. Она находится в прифронтовом Киевском районе Донецка, рядом с Киевским проспектом, примерно в 4 км от Донецкого аэропорта. Сегодня там состоялось торжественное открытие памятного знака. В мероприятиях, посвящённых пятой годовщине смерти комбата, принимали участие глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, а также вдова героя Елена Павлова, его сослуживцы, в том числе заместитель Моторолы, сегодняшний командир отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта" спецназа ДНР Владимир Жога (позывной "Воха"). "Собравшиеся почтили память легендарного командира и возложили к памятнику цветы", - передаёт Донецкое агентство новостей."Противник не смог победить его в честном бою. Только теракт смог оборвать его жизнь", - отметил Пушилин. Он уверен (и все мы уверены), что через десятилетия потомки будут читать о Павлове в учебниках истории.Несколько дней назад на охрану российских границ в акватории Дона вышел новый российский боевой катер модели "РИФ-112", получивший имя Арсена (Арсения) Павлова."Катер модели РИФ-112, названный в честь Моторолы — основателя легендарного донбасского подразделения «Спарта» — начнёт обеспечивать пересечение иностранными судами российской границы в акватории Дона. Именно на нём представители государственных контрольных органов теперь будут курсировать между судами, стоящими на рейде у ростовского порта. Таким образом, пускай и в символичной форме, Арсен Павлов, при жизни служивший морпехом и разведчиком, теперь станет ещё и пограничником, обеспечивающим открытие и закрытие границы РФ для зарубежных кораблей, которые используют акваторию Дона в качестве торгового-транспортного коридора. Будем считать это событие ещё одной победой Русского Мира. Имена героев Русской Весны, безусловно, должны быть увековечены в названиях улиц, ракет, самолётов, огромных крейсеров и подводных лодок. Надеемся, что катер «Арсен Павлов» — только начало этого необратимого процесса", - сообщает WarGonzo.источник