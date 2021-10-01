В Киеве дипломат найден мертвым на даче

Тело 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве, сообщает ТСН.«В Киеве произошла загадочная смерть дипломата. Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай. Имя погибшего правоохранители не разглашают. В Министерстве иностранных дел отмалчиваются», – приводит сообщение издания РИА «Новости».Сообщается, что тело дипломата обнаружила домработница, когда пришла убирать дом. При этом о ком идет речь, в МИД страны не говорят.«Ответа на этот вопрос избегают и в полиции. Слухи из сети о признаках насильственной смерти дипломата правоохранители комментировать не хотят. Лишь уточняют, что ему было 60 лет», – сообщается в материале.В полиции считают, что мужчина мог упасть с лестницы.«Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы», – сообщила СМИ пресс-офицер столичной полиции Анна Зубарева.Ранее в смерти экс-главы разведки Украины не нашли уголовной подоплеки.