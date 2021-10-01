Reuters: СММ ОБСЕ приостановила свою деятельность в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила свою деятельность в Донбассе по соображениям безопасности. Об этом в беседе с Reuters заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.«Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность», — сказал он.По информации агентства, рядом со штаб-квартирой миссии в Донецке прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в Луганском офисе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пока не получали распоряжений о сворачивании деятельности организации.Ранее ЛНР прервала все контакты с Киевом в СЦКК после того, как Украина взяла в плен их офицера.