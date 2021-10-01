В Раде одобрили законопроект, позволяющий снять Кличко с поста главы КГГА

"Рекомендовать Верховной раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона Украины "О городе Киеве - столице Украины" принять его во втором чтении и в целом", - цитирует агентство председателя комитета Андрея Клочко.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПрофильный комитет Верховной рады Украины одобрил ко второму чтению новую редакцию законопроекта о столице, которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщает в среду агентство "Украинские новости", передает РИА Новости.Кличко сейчас занимает пост мэра Киева и одновременно является главой Киевской городской госадминистрации.Парламент Украины принял в первом чтении новую редакцию законопроекта "О столице Украины – городе-герое Киеве" ещё в октябре 2019 года. Ранее информагентство "РБК-Украина" сообщало, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы КГГА, которую он совмещает с должностью мэра.Кроме этого, комитет рекомендовал парламенту применить при рассмотрении законопроекта спецпроцедуру из-за большого количества поправок.Согласно действующему закону о "Столице Украины - городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины. Должен ли мэр совмещать должность председателя КГГА там не указано. При этом в 2003 году Конституционный суд четко определил, что президент обязан назначать на должность главы КГГА именно избранного киевлянами мэра.Ранее партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар" заявила, что офис президента Украины считает градоначальника главным конкурентом Зеленского. Кличко заявил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним. Зеленский заявлял, что Кличко ему не конкурент. Позднее он заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.