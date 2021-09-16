Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Москвичка умерла от COVID-19, специально заразив себя и родных

root Сегодня, 08:450Новости
Москвичка умерла от COVID-19, специально заразив себя и родных
В Москве женщина умерла от коронавируса после того, как специально заразила себя и родственников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Врач опубликовал переписку своего знакомого, в которой утверждается, что его 42-летняя одноклассница хотела заразить «в легкой форме» всех членов своей семьи. Женщина была уверена, что для того, чтобы переболеть коронавирусом в легкой форуме нужно заразиться от того, кто переносит вирус в его легкой форме.
Из переписки следует, что она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В результате вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не обращалась за медицинской помощью и позднее умерла в больнице.
В настоящее время ее младшую дочь перевели из реанимации. Муж покойной и ее вторая дочь перенесли коронавирус в легкой форме.
«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете», — призывает россиян Бранд.

источник

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: