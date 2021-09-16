Москвичка умерла от COVID-19, специально заразив себя и родных

«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете», — призывает россиян Бранд.

В Москве женщина умерла от коронавируса после того, как специально заразила себя и родственников. Об этом на своей странице в Facebookрассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.Врач опубликовал переписку своего знакомого, в которой утверждается, что его 42-летняя одноклассница хотела заразить «в легкой форме» всех членов своей семьи. Женщина была уверена, что для того, чтобы переболеть коронавирусом в легкой форуме нужно заразиться от того, кто переносит вирус в его легкой форме.Из переписки следует, что она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В результате вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не обращалась за медицинской помощью и позднее умерла в больнице.В настоящее время ее младшую дочь перевели из реанимации. Муж покойной и ее вторая дочь перенесли коронавирус в легкой форме.источник