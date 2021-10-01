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Сегодня

Арестович заявил, что Украина будет четвертой по военной мощи страной в НАТО

Sergey Сегодня, 08:450Новости
Арестович заявил, что Украина будет четвертой по военной мощи страной в НАТО
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной.
По его словам, на сегодняшний день Украина технически «на 100%» готова к вступлению в НАТО и для этого остается политическое решение. Арестович добавил, что среди стран-членов Североатлантического альянса лишь «три-четыре» участника полностью соответствуют стандартам НАТО.
«Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим [альянсу] огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту», — сказал Арестович.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет считаться с мнением Москвы насчет вступления в НАТО.

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