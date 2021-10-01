В Луганске сегодня утром объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до конца дня



«Утром и днем 21 октября в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают спасатели.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев. Погода в Луганске - Сегодня, 10:00 74 Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Луганске утром и днем 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.«Утром и днем 21 октября в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают спасатели.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев. Погода в Луганске - Сегодня, 10:00 74

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