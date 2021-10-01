В Луганске сделали заявление по поводу оборудования украинского мобоператора Vodafone
Специалисты оператора мобильной связи «Лугаком» восстановили оборудование связи, которое было повреждено 19 октября в результате обстрела. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций.
«Специалисты компании «Лугаком» восстановили поврежденное вчерашним обстрелом оборудование. Связь оператора «Лугаком» восстановлена в данном регионе в полном объеме», — говорится в сообщении.
В Минкомсвязи рассказали, что в результате обстрела также была повреждена базовая станция украинского мобильного оператора Vodafone, в настоящее время «решается вопрос о ее ремонте, который должны проводить представители украинской компании». Политика - Сегодня, 09:50 5874
«Специалисты компании «Лугаком» восстановили поврежденное вчерашним обстрелом оборудование. Связь оператора «Лугаком» восстановлена в данном регионе в полном объеме», — говорится в сообщении.
В Минкомсвязи рассказали, что в результате обстрела также была повреждена базовая станция украинского мобильного оператора Vodafone, в настоящее время «решается вопрос о ее ремонте, который должны проводить представители украинской компании». Политика - Сегодня, 09:50 5874
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