У нас война с Россией? А её кто-нибудь объявил?

Обратите внимание, какие термины используют наши политики, говоря о Донбассе и вообще, о взаимоотношениях с Россией: аннексия, оккупация, вооружённый конфликт, война...Для них это всё — слова-синонимы. Не владея терминологией, наши руководители пытаются руководить. Называя войной конфликт с Россией, они пытаются выстраивать милитаристскую риторику, преследуя понятные всем политические и коррупционные цели.У нас война с Россией? У нас кто-нибудь её объявил? А кто у нас по закону вообще войну объявляет? Президент у нас войну не объявил, парламент тоже не объявил. А кто у нас объявил войну? НИКТО. Когда мы говорим, что «Россия — страна агрессор», мы, употребляя слово «агрессор» , какое значение вкладываем в это слово? Вы же знаете, что по Уставу ООН единственным органом, который может признать страну агрессором, является Совет Безопасности ООН. У нас есть решение Совбеза ООН о признании России страной-агрессором? Нет.Это как в Конституции Украины написано, что назвать человека преступником может только суд при вынесении обвинительного приговора. То есть вступивший в законную силу приговор даёт основания называть человека преступником. Так точно назвать страну государством-агрессором можно только в соответствии с процедурой после принятого решения Совбезом ООН. Если его нет, как можно утверждать обратное? Тем не менее наше руководство это делает. То есть войну мы не объявили, страной-агрессором никто в мире Россию не признал. А почему Донбасс, «ЛНР» и «ДНР» руководство страны называет террористическими организациями? С чего это?В законе чётко написано, что признать организацию террористической может только суд по заявлению генерального прокурора. Вы помните, что бы у нас хоть один генеральный прокурор, начиная с Махницкого и заканчивая Венедиктовой, обратились в суд с таким иском? Нет. Не было такого иска, и решения суда не было. Как руководство государства в таком случае может называть Россию страной-агрессором, «ЛДНР» террористическими организациями, а все, что происходит вокруг — войной?Мы слышим постоянно, что у нас полномасштабная война с Россией. А вы видели хоть раз, чтоб хоть какое-то украинское воинское подразделение Украины воевало с российской армией в Крыму? Назовите мне хоть одно наше воинское подразделение, которое воюет в Крыму с русскими? Нет такого? Тогда какая у нас война? И как эти люди, я имею ввиду руководителей Украины, с умными рожами нам рассказывают с высоких трибун о том, что они там с Россией воюют, что армия там у нас готовится к какому-то широкомасштабному наступлению?А теперь немножко о том, что касается нас всех: помните полуторапроцентный налог на войну? До сих пор мы его платим. Все. А куда эти деньги деваются? Кто-то может посчитать? Кто-то аудит провёл, сколько денег с нас со всех собрали и куда дели? Вот вам и война с Россией.Пора заканчивать этот обман. Пора уже говорить людям правду. А правда такая: мы живём в окружении тотальной лжи, нам постоянно врут, врут наши «начальники» , руководители государства. А когда такие каналы как 112, ЗИК, Ньюсван, Перший Незалежный и прочие пытаются говорить правду и разоблачать ложь, их закрывают без суда и следствия, выполняя решение этого бутафорского СНБО, которое, перебрав на себя функции карающего меча правосудия, накладывает санкции на всех, на кого захотят.Источник