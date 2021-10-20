Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.10.2021

"Огонь был открыт в 07:05 со стороны подконтрольного Киеву поселка Пески. В направлении Лозового выпущено три снаряда калибром 152 мм и 15 снарядов калибром 122 мм. Информация о пострадавших и новых разрушениях на момент публикации материала не поступала", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 20.10.202109:00Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.