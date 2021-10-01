В Луганске тепло, сухо, но ветрено
В Луганске сегодня днем — 21 октября температура воздуха около 16 градусов тепла. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«21 октября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске днем температура воздуха ожидается около 13-15 градусов тепла.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14 до 16 градусов днем.
По предварительному прогнозу, в ближайшие два дня сохранится сухая, теплая погода, 23 октября днем местами ожидается слабый дождь, температурный фон существенно не изменится.
Погода в Луганске - Сегодня, 10:29 118
«21 октября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске днем температура воздуха ожидается около 13-15 градусов тепла.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14 до 16 градусов днем.
По предварительному прогнозу, в ближайшие два дня сохранится сухая, теплая погода, 23 октября днем местами ожидается слабый дождь, температурный фон существенно не изменится.
Погода в Луганске - Сегодня, 10:29 118
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