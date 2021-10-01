Сколько человек пропустили на КПВВ Донбасса и что происходило на пропускных пунктах.
В ООС рассказали, сколько человек пропустили на КПВВ Донбасса и что происходило на пропускных пунктах.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на штаб ООС
Через КПВВ «Станица Луганская» сегодня:
в сторону Луганска проследовало — 443 человека,
на подконтрольную Украине территорию прибыло — 77 человек.
«По состоянию на 11:00 на неподконтрольную территорию прошли 193 человека, а 41 гражданин — на подконтрольную территорию”, — рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.
Новости Региона - Сегодня, 18:05 72
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на штаб ООС
Через КПВВ «Станица Луганская» сегодня:
в сторону Луганска проследовало — 443 человека,
на подконтрольную Украине территорию прибыло — 77 человек.
«По состоянию на 11:00 на неподконтрольную территорию прошли 193 человека, а 41 гражданин — на подконтрольную территорию”, — рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.
Новости Региона - Сегодня, 18:05 72
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