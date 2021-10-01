Сколько человек пропустили на КПВВ Донбасса и что происходило на пропускных пунктах.



Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на штаб ООС

Через КПВВ «Станица Луганская» сегодня:

в сторону Луганска проследовало — 443 человека,

на подконтрольную Украине территорию прибыло — 77 человек.

«По состоянию на 11:00 на неподконтрольную территорию прошли 193 человека, а 41 гражданин — на подконтрольную территорию”, — рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.

Новости Региона - Сегодня, 18:05 72 В ООС рассказали, сколько человек пропустили на КПВВ Донбасса и что происходило на пропускных пунктах.Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на штаб ООСЧерез КПВВ «Станица Луганская» сегодня:в сторону Луганска проследовало — 443 человека,на подконтрольную Украине территорию прибыло — 77 человек.«По состоянию на 11:00 на неподконтрольную территорию прошли 193 человека, а 41 гражданин — на подконтрольную территорию”, — рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.Новости Региона - Сегодня, 18:05 72

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