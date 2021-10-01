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Как будут работать КПВВ на Донбассе в условиях «красной» зоны карантина

robot Сегодня, 18:1552Новости
Как будут работать КПВВ на Донбассе в условиях «красной» зоны карантина
Введение «красной» зоны эпидопасности никак не повлияет на работу КПВВ на Донбассе и в Херсонской области. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, карантинные ограничения будут распространяться на подконтрольной Украине территории. КПВВ на границе с ОРДО и Крымом будут работать в обычном режиме. Новости Региона - Сегодня, 17:25 490

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