Как будут работать КПВВ на Донбассе в условиях «красной» зоны карантина



По его словам, карантинные ограничения будут распространяться на подконтрольной Украине территории. КПВВ на границе с ОРДО и Крымом будут работать в обычном режиме. Новости Региона - Сегодня, 17:25 490 Введение «красной» зоны эпидопасности никак не повлияет на работу КПВВ на Донбассе и в Херсонской области. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.По его словам, карантинные ограничения будут распространяться на подконтрольной Украине территории. КПВВ на границе с ОРДО и Крымом будут работать в обычном режиме. Новости Региона - Сегодня, 17:25 490

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