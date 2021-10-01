В«Пусть изучит референдум о статусеВ»: читатели СМИ США прокомментировали требования главы Пентагона к РФ В«освободитьВ» Крым

Визит главы Пентагона на Украину закончился предсказуемо, США в очередной раз обвинили Россию в "агрессии". После встречи Ллойда Остина с украинскими властями и президентом Зеленским, последовал ряд заявлений, пишет американское издание Newsweek.Министр обороны США, посетивший с визитом Киев, выступил на совместном брифинге, где обвинил Россию в захвате Крыма и поддержке "повстанцев" на востоке Украины. При этом Остин пообещал Зеленскому поддерживать суверенитет Украины, несмотря на "агрессию" России и потребовал от Москвы прекратить "оккупацию" Крыма и завершить войну на Донбассе.Среди других требований к России глава Пентагона озвучил прекращение дестабилизирующей деятельности в Черном море и вдоль границ Украины. Также не забыл Остин повторить одно из основных обвинений России, звучащее из уст всех американских политиков, заявив о необходимости прекращения кибератак и других "злонамеренных действий" в отношении США и их союзников и партнеров.Как отмечает издание, США продолжают сотрудничать с Украиной, в то время как отношения с Россией достигли нижней точки.Публикацию прокомментировали американские читатели, в своем большинстве раскритиковавшие требования США к России и поддержку Украины. По мнению большинства Крым исторически был и остается российским, а в 2014 году он присоединился к России в результате народного и "целиком демократического" референдума."Пусть(...) изучит "Референдум о статусе Крыма в 2014 году" - заявил один из комментаторов в США.В то же время были и комментарии против России, говорящие о "захвате" полуострова русскими и голосовании "под дулом пистолета".