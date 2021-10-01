Какие продукты подорожали в Луганске в октябре. Список
Лук и яблоки подешевели в Луганске во II декаде октября. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Госкомстатом.
Стоимость лука снизилась на 1,3%, яблок — на 0,5%.
В то же время не изменились цены на:
пшеничный хлеб,
муку,
свинину,
манную крупу,
овсяные хлопья,
макаронные изделия,
соль,
рыбные консервы,
подсолнечное масло,
чай.
Во II декаде октября незначительно подорожали:
ржано-пшеничный хлеб,
говядина,
отдельные порционные куриные части,
сало,
рис,
горох,
сахар,
вареные колбасы,
сосиски и сардельки,
рыба,
молоко,
сметана,
сливочное масло,
творог,
сыр,
яйца,
картофель,
морковь,
питьевая бутилированная вода.
Значительно подорожали: капуста и свекла.
В отчетном периоде не изменились цены бензин марки А-95 и на дизельное топливо. Экономика - Сегодня, 15:13 1737
Стоимость лука снизилась на 1,3%, яблок — на 0,5%.
В то же время не изменились цены на:
пшеничный хлеб,
муку,
свинину,
манную крупу,
овсяные хлопья,
макаронные изделия,
соль,
рыбные консервы,
подсолнечное масло,
чай.
Во II декаде октября незначительно подорожали:
ржано-пшеничный хлеб,
говядина,
отдельные порционные куриные части,
сало,
рис,
горох,
сахар,
вареные колбасы,
сосиски и сардельки,
рыба,
молоко,
сметана,
сливочное масло,
творог,
сыр,
яйца,
картофель,
морковь,
питьевая бутилированная вода.
Значительно подорожали: капуста и свекла.
В отчетном периоде не изменились цены бензин марки А-95 и на дизельное топливо. Экономика - Сегодня, 15:13 1737
Метки: {keywords}