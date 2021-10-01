В Севастополе росгвардейцы задержали магазинного вора

"На месте инцидента правоохранители задержали гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий, в том числе, в причастности к совершенной ранее из этого же магазина кражи алкогольной продукции. Как пояснил росгвардейцам охранник торгового зала, данный мужчина был ранее замечен в незаконном присвоении товара. Однако в тот раз сотрудник магазина не смог задержать злоумышленника, выбежавшего из помещения с бутылкой элитного алкоголя. Недобросовестного покупателя, под полой куртки которого снова был спрятан приглянувшийся ему товар, остановили сотрудники Росгвардии Задержанного правонарушителя, которым оказался 21-летний житель одной из северокавказских республик, патрульный экипаж Росгвардии доставил в ОМВД России по Ленинскому району. Проводится проверка", — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Накануне вечером на пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю поступил сигнал «тревога» из торгового помещения.Отмечается, что несколькими неделями ранее, сотрудники группы задержания управления вневедомственной охраны задержали этого же злоумышленника, подозреваемого в краже кондитерской продукции.