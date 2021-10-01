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В Севастополе росгвардейцы задержали магазинного вора

root Сегодня, 19:4537Новости
В Севастополе росгвардейцы задержали магазинного вора
Накануне вечером на пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю поступил сигнал «тревога» из торгового помещения.

"На месте инцидента правоохранители задержали гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий, в том числе, в причастности к совершенной ранее из этого же магазина кражи алкогольной продукции. Как пояснил росгвардейцам охранник торгового зала, данный мужчина был ранее замечен в незаконном присвоении товара. Однако в тот раз сотрудник магазина не смог задержать злоумышленника, выбежавшего из помещения с бутылкой элитного алкоголя. Недобросовестного покупателя, под полой куртки которого снова был спрятан приглянувшийся ему товар, остановили сотрудники Росгвардии Задержанного правонарушителя, которым оказался 21-летний житель одной из северокавказских республик, патрульный экипаж Росгвардии доставил в ОМВД России по Ленинскому району. Проводится проверка", — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что несколькими неделями ранее, сотрудники группы задержания управления вневедомственной охраны задержали этого же злоумышленника, подозреваемого в краже кондитерской продукции.

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