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В центре Луганска сильный пожар

verter Сегодня, 20:1537Новости
В центре Луганска сильный пожар
Сотрудники луганского гарнизона МЧС ликвидируют возгорание сухостоя на открытой территории в районе улицы Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В районе улицы Фрунзе зафиксировано возгорание сухой травы и камыша. Сотрудники МЧС выехали на место события для ликвидации огня», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что ежесезонные возгорания камыша в низинной зоне у реки Лугань не представляют угрозы и всегда своевременно ликвидируются пожарными. Происшествия - Сегодня, 19:55 188

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