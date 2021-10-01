В центре Луганска сильный пожар
Сотрудники луганского гарнизона МЧС ликвидируют возгорание сухостоя на открытой территории в районе улицы Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В районе улицы Фрунзе зафиксировано возгорание сухой травы и камыша. Сотрудники МЧС выехали на место события для ликвидации огня», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что ежесезонные возгорания камыша в низинной зоне у реки Лугань не представляют угрозы и всегда своевременно ликвидируются пожарными. Происшествия - Сегодня, 19:55 188
«В районе улицы Фрунзе зафиксировано возгорание сухой травы и камыша. Сотрудники МЧС выехали на место события для ликвидации огня», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что ежесезонные возгорания камыша в низинной зоне у реки Лугань не представляют угрозы и всегда своевременно ликвидируются пожарными. Происшествия - Сегодня, 19:55 188
Метки: {keywords}