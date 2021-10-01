Китайцы предсказали конец человечества после подтверждения вины США в создании COVID-19

Документальный фильм, раскрывающий причастность США к распространению пандемии коронавируса, произвел эффект взорвавшейся бомбы в китайских медиа.Крупнейшие китайские телеканалы на днях показали документальную картину о вирусологических учениях «Событие 201» под кодовым названием «Пророчество бога» проведенных учеными Университета Джона Хопкинса под эгидой Фонда Гейтса. Маневры стартовали 8 октября в США. Сценарий маневров предполагал, что произошла контролируемая вспышка нового коронавируса. Один из участников учений — «глава нацразведки» отслеживает распространение пандемии с помощью спецслужб.Авторы фильма задают неприятные для США вопросы, закономерно намекая на причастность американских ученых и разведывательных служб к возникновению и распространению реальной пандемии. Пользователи социальной сети Sina Weibo поддержали центральную идею создателей фильма и указали на другие «странные совпадения» и нестыковки во всей истории с коронавирусом, которые не заметили авторы картины. В частности, китайские зрители напомнили о военных играх, прошедших незадолго до начала пандемии в эпицентре первой вспышки — Ухане.«Неслучайно американские военные на военных играх в Ухане не пытались победить как спортсмены, а подозрительно бродили всюду»;«В Ухане как центральном регионе много еды. Так называемых летучих мышей никто не ест. Более того, здесь не едят дичь и рядом нет моря, как и свежих морепродуктов. Внезапная вспышка эпидемии при этом произошла здесь, а в других городах нет. Похоже, это целенаправленное внешнее воздействие на конкретную точку? В противном случае это нелогично. Если мясо дичи было отправлено из других мест, то поставщики почему-то не заразились, а уханьцы заразились»;«Фактически, пока Соединенные Штаты не осмелятся попросить ВОЗ о расследовании, правда не скоро откроется. А еще они должны расследовать эпидемию электронных сигарет в 2019 году, которая, вероятно, и была COVID-19», — напомнили китайские зрители.Также многие пользователи Sina Weibo призвали сурово наказать США в случае разоблачения ужасной COVID-аферы Вашингтона, унесшей жизни миллионов людей. Некоторые горячие головы предложили даже нанести по Соединенным Штатам военный удар возмездия. В то же время китайцы предсказали большие проблемы для всего мира в случае подтверждения вины США на международном уровне. Такое давление со стороны мирового сообщества в разгар экономического кризиса может подтолкнуть американцев к большой войне, что в свою очередь приведет к концу человечества.«Если выяснится, что Соединенные Штаты что-то сделали, я чувствую, что произойдет что-то грандиозное. Экономика США в настоящее время находится в упадке. Если страны всего мира осудят это, война на самом деле окажется возможна, и 2025 год станет концом человечества. Нам всем придет конец».«Доступны образцы крови из разных периодов времени в Соединенных Штатах, и были опубликованы соответствующие документы, чтобы доказать, что происхождение было более ранним, чем в Китае. Более ранние и более конкретные доказательства могут быть получены под давлением из Соединенных Штатов. Но янки действительно могут ответить на это давление войной против всех и тогда нам всем крышка, разве что успеем ударить первыми», — спрогнозировали опасные последствия разоблачения США китайцы.Ранее американцы отреагировали на слова главы Пентагона о Крыме, предупредив Вашингтон об угрозе территориальных потерь.