Повышать зарплату каждые полгода обещают в Луганске
Программа социально-экономического развития на 2022-2024 годы предусматривает поэтапное повышение заработной платы каждые полгода. Об этом заявила председатель наблюдательного совета публичного акционерного общества «Луганск-Нива» Зинаида Наден.
Основные аспекты реализации данной программы Наден обсудила в ходе прошедшего сегодня круглого стола «Новые перспективы для бизнеса на 2022-2024 год».
«Правовые механизмы, заложенные данным документом — это и кредитование бизнеса, и субсидирование процентной ставки по выданным кредитам, и снижение ставки единого социального взноса до 15% для предприятий, соблюдающих условия, предусмотренные законодательством в части численности и планомерного увеличения оплаты труда работникам, а именно: повышение уровня заработной платы с 1 октября 2021 года не менее чем на 5%; последующее поэтапное повышение уровня заработной платы в течение каждого полугодия, начиная с 1 января 2022 года», — сказала Наден.
Она добавила, что реализация данной программы развития предполагает «достижение среднего уровня заработной платы наемных работников по состоянию на 1 июля 2024 года — 35,5 тыс. рублей».
«Безусловно, чтобы реализовать все предусмотренные Программой 2022-2024 плановые показатели, в том числе и по уровню средней заработной платы, и по социальным гарантиям, усердно и добросовестно должны трудиться все: и исполнительная, и законодательная власть, и крупные предприятия, и микро-бизнес», — сказала депутат. Экономика - Сегодня, 20:16 467
Основные аспекты реализации данной программы Наден обсудила в ходе прошедшего сегодня круглого стола «Новые перспективы для бизнеса на 2022-2024 год».
«Правовые механизмы, заложенные данным документом — это и кредитование бизнеса, и субсидирование процентной ставки по выданным кредитам, и снижение ставки единого социального взноса до 15% для предприятий, соблюдающих условия, предусмотренные законодательством в части численности и планомерного увеличения оплаты труда работникам, а именно: повышение уровня заработной платы с 1 октября 2021 года не менее чем на 5%; последующее поэтапное повышение уровня заработной платы в течение каждого полугодия, начиная с 1 января 2022 года», — сказала Наден.
Она добавила, что реализация данной программы развития предполагает «достижение среднего уровня заработной платы наемных работников по состоянию на 1 июля 2024 года — 35,5 тыс. рублей».
«Безусловно, чтобы реализовать все предусмотренные Программой 2022-2024 плановые показатели, в том числе и по уровню средней заработной платы, и по социальным гарантиям, усердно и добросовестно должны трудиться все: и исполнительная, и законодательная власть, и крупные предприятия, и микро-бизнес», — сказала депутат. Экономика - Сегодня, 20:16 467
Метки: {keywords}