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Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области достигло 17

root Сегодня, 18:0036Новости
Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области достигло 17
Фото: © РИА Новости / МЧС РФ
Число погибших при взрыве в цехе по производству пороха в Рязанской области увеличилось до 17 человек, сказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее власти региона сообщали, что пострадавший при ЧП, получивший ожоги 80 процентов кожи, скончался в больнице.
"По состоянию на 16:30 мск, в результате взрыва погибли 17 человек", — сказал собеседник агентства.

С семьями погибших работают специалисты Шиловского межрайонного медицинского центра и Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова.
По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершили.
Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.
На месте работают психологи и бригады медицины катастроф. Туда также выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов и врио главы МЧС Александр Чуприян.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек. Им займется центральный аппарат СК.

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