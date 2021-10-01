В трех российских регионах произошли массовые отключения электроэнергии

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями, фиксирующимися в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, наблюдаются массовые ограничения энергоснабжения у потребителей. Более шести тысяч человек на текущий момент остаются без энергоснабжения", — заявил заместитель министра Евгений Грабчак в Telegram-канале ведомства.

"Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с восстановлением и совместно с правительственной комиссией по обеспечению энергоснабжения проводит все необходимые мероприятия", — сказал Грабчак.

Фото: © РИА Новости / Сергей ПятаковЖители трех регионов Северо-Западного федерального округа столкнулись с массовыми отключениями электричества, сообщает Минэнерго, передает РИА Новости.По его словам, сейчас идут аварийно-восстановительные работы, в которых участвуют более 90 бригад в составе 317 человек и 97 единиц спецтехники.Замминистра отметил, что непогода наблюдается и в Тверской, Калининградской, Челябинской, Свердловской областях. Там также возможны отключения.Энергетиков Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов перевели в режим повышенной готовности.Как прогнозировал центр погоды "Фобос", на Северо-Запад России обрушился шторм. В Пскове и Великом Новгороде порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, в Санкт-Петербурге — 25 метров в секунду, высота волн в Финском заливе составляет три-пять метров.Из-за разгула стихии с перебоями в энергоснабжении столкнулись также жители Финляндии и Литвы.