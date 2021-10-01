В Приштине объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

"Структуры республики Косово решительны в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС. Поэтому мы и дальше будем близко сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не допустить, чтобы Косово и наш регион стали жертвой дестабилизирующих амбиций России", — написала она на своей странице в Facebook.

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила о решении выслать двух российских дипломатов из посольства в Сербии, которые постоянно работают в Приштине, передает РИА Новости.Османи добавила, что уже попросила вице-премьера и главу МИД Донику Гервалу-Шварц объявить дипломатов персонами нон грата. По ее словам, их деятельность нанесла вред национальной безопасности и конституционному строю самопровозглашенной республики.В северной части региона, где проживает преимущественно сербы, 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жители блокировали несколько улиц, после чего полиция провела рейд по местным аптекам и торговым точкам. Туда также прибыло спецподразделение ROSU.После этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в регионе деградирует, и добавил, что это происходит из-за отсутствия реакция Запада и его поддержки Приштины.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.