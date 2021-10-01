Басурин представил видео с украинскими военными, выгружающими миномет из грузовика СЦКК

«Народная милиция неоднократно заявляла о том, что украинское командование использует автомобили ЗИЛ-131 белого цвета с символикой СЦКК не только для выполнения наблюдательной миссии, но и для непосредственного обеспечения боевых задач, - сказал Басурин. – На представленном вашему вниманию видеофрагменте отчетливо видно, что боевики 25-й десантно-штурмовой бригады выгружают из автомобиля ЗИЛ белого цвета миномет калибром 120 мм и боеприпасы к нему. На автомобиле различима символика украинских наблюдателей».

Фрагмент видео: УНМ ДНРВидеозапись со сбитого 20 октября украинского беспилотника подтвердила факт использования украинскими военными грузовика с символикой Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) для транспортировки оружия и боеприпасов. Доказательства представил сегодня на брифинге в Донецке заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ДАН.Замначальника УНМ добавил, что видео было извлечено из переносного носителя памяти украинского беспилотного летательного аппарата, сбитого 20 октября силами Республики у села Васильевка под Ясиноватой. «Это далеко не единичный случай. Подобная практика задействования автомобилей с символикой СЦКК носит системный характер и применяется на всех направлениях», – подчеркнул Басурин.