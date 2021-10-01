Студентам продлили дистанционный режим обучения до особого распоряжения
В Луганске продлили до особого распоряжения дистанционный режим обучения в ВУЗах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«До особого распоряжения продлен дистанционный режим работы образовательных организаций дополнительного, среднего профессионального и высшего образования ЛНР», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 20:00 109
«До особого распоряжения продлен дистанционный режим работы образовательных организаций дополнительного, среднего профессионального и высшего образования ЛНР», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 20:00 109
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