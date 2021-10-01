Досрочные осенние школьные каникулы продлятся до 3 ноября
В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия продлила школьные каникулы до 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и увеличением количества заболевших среди сотрудников и обучающихся Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение продлить сроки осенних каникул в общеобразовательных организациях по 3 ноября 2021 года (включительно)», — говорится в сообщении.
Ранее ЧСПК объявила досрочные осенние каникулы в школах, а другие учреждения образования перевела на дистанционный режим работы. Красота и здоровье - Сегодня, 19:46 149
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и увеличением количества заболевших среди сотрудников и обучающихся Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение продлить сроки осенних каникул в общеобразовательных организациях по 3 ноября 2021 года (включительно)», — говорится в сообщении.
Ранее ЧСПК объявила досрочные осенние каникулы в школах, а другие учреждения образования перевела на дистанционный режим работы. Красота и здоровье - Сегодня, 19:46 149
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