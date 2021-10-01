Сильнейший туман ночью и утром. Объявлено штормовое предупреждение
Сильный туман ожидается местами на территории региона ночью и утром 23 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 23 октября местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 19:36 175
«Ночью и утром 23 октября местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 19:36 175
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