В Раде анонсировали назначение нового министра обороны

"Есть. И уже есть окончательное решение президента", - сказал Арахамия в ответ на вопрос, есть ли уже претенденты на должность министра обороны, его цитирует агентство УНИАН. По его словам, вопрос отставки Тарана в парламенте могут рассмотреть в течении двух-трех недель.

Фото: © РИА Новости / СтрингерГлава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана, передает РИА Новости.Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.