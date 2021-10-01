Зеленский заявил, что сделал предложение России по транзиту газа
Украина предлагает "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
"Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома", - сказал Зеленский, слова которого цитирует агентство Блумберг.
"Я могу предположить, что эта скидка составит 50%", - добавил президент Украины.
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