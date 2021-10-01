Зеленский заявил, что сделал предложение России по транзиту газа

"Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома", - сказал Зеленский, слова которого цитирует агентство Блумберг.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /Украина предлагает "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости."Я могу предположить, что эта скидка составит 50%", - добавил президент Украины.