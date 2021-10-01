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Черногория дала политическое убежище хозяину В«ЧеркизонаВ» Исмаилову

root Сегодня, 21:450Новости
Черногория дала политическое убежище хозяину В«ЧеркизонаВ» Исмаилову
Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
Бизнесмен Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, сообщил изданию Vijesti его адвокат Милош Вуксанович, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что экс-владельца Черкизовского рынка задержали в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. Страна запросила его выдачу.
"Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора", — передает портал.

Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске, суд арестовал их заочно. Следствие считает бизнесмена организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Братьям также предъявили обвинения в незаконном обороте оружия.

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