Курс валют в Луганске на 23 октября
Госбанк информирует о том, что с 23 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 70,8623 рубля
1 ЕВРО 82,4979 рублей
10 украинских гривен 26,9387 рублей
Вчера, 22 октября курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США 70,9904 рубля
1 ЕВРО 82,6399 рублей
10 украинских гривен 27,1117 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 11
1 доллар США 70,8623 рубля
1 ЕВРО 82,4979 рублей
10 украинских гривен 26,9387 рублей
Вчера, 22 октября курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США 70,9904 рубля
1 ЕВРО 82,6399 рублей
10 украинских гривен 27,1117 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 11
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