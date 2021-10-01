На Украине объяснили, почему Киев на самом деле боится "возвращения" Крыма

"Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского", — заявил Червоненко.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийБывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что украинские власти не хотят "возвращения" Крыма и Донбасса в состав страны, передает РИА Новости.По его мнению, в случае участия жителей российского полуострова, ДНР и ЛНР в украинских выборах, они могли бы поддержать партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".При этом Червоненко подчеркнул, что Киев не пытается наладить хороших отношений с жителями территорий, которые Украина считает своими, а пытается разговаривать с простыми людьми на языке силы.