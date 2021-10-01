Тимошенко раскрыла "большой обман" Украины о газе "не из России"

"Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман", — сказала Тимошенко.

"Просто вся пропаганда, которая делалась в это время, должна была говорить, что это европейский газ, и этот газ поставляли через европейского посредника", — добавила она.

Фото: © РИА Новости / СтрингерГлава партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась российским газом, и назвала ситуацию с закупкой "европейского" газа "большим обманом". Слова политика цитирует канал "Наш", передает РИА Новости.Киев с ноября 2015 года принял решение прекратить закупки голубого топлива у восточного соседа. Вместо этого Украина начала закачивать в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе. Власти страны также заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.По ее словам, для прокачки провели фиктивную трубу, однако при этом "газ шел русский".Депутат подчеркнула, что газа сейчас на Украине нет, и необходимо его покупать по высокой цене.Ранее Тимошенко заявила, что возглавляемая ей партия требует объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами голубого топлива в стране и завышенными тарифами ЖКХ.