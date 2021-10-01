Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале

"Студия "Квартал 95" является одним из самых крупных налогоплательщиков в медиабизнесе. Больше мне комментировать нечего", - сказал Шефир

Фото: © РИА Новости / СтрингерПервый помощник президента Украины Сергей Шефир не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале вокруг студии "Квартал 95", которую когда-то создал вместе с нынешним главой государства Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером Шефира спросили, не хочет ли Зеленский перевести на Украину деньги, которые лежат в офшорах, и заплатить с них налоги.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский. Он подтвердил наличие офшорных счетов, но заявил, что их не использовали для отмывания денег.Журналисты издания "Следствие.Инфо" показали фильм об офшорах Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках этого досье. По информации журналистов, в частности, Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. В частности, в фильме говорится, что офшорные компании собственников "Квартала 95" использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне.