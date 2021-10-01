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Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"

Sergey Сегодня, 10:4532Новости
Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
Фото: © РИА Новости / Григорий Василенко
Депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал в Telegram провал подготовки Украины к отопительному сезону.
Парламентарий подчеркнул, что Киев не сформировал достаточные запасы газа и угля перед зимой, передает РИА Новости.
"Подготовка к отопительному сезону провалена полностью! В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого — лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тысяч тонн угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода. Почему не закупили газ весной? Мы имеем газохранилища емкостью более 30 миллиардов кубометров", — заявил Гончаренко.

При этом он жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии на Украину из России и Белоруссии и обвинил Киев в "финансировании стран, которые представляют опасность" для государства.
"Довели до того, что Путин потирает руки и ждет, что Украина приползет на коленях просить газ. Позор такой подготовке", — возмутился Гончаренко.

На минувшей неделе издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики сообщило, что власти Украины планируют начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября. Минэнерго Украины опровергло эту информацию и заявило, что не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из России и Белоруссии во время отопительного сезона.

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