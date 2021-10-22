Донбасс. Оперативная лента военных событий 23.10.2021

"Всего за время работы полевой команды межведомственной рабочей группы были извлечены останки 214 человек", - сказал он.

«За истекшие сутки 22 октября со стороны Вооруженных формирований Украины нарушений прекращения огня не зафиксировано», - говорится в сообщении ведомства.

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