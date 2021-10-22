Донбасс. Оперативная лента военных событий 23.10.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 22.10.2021
09:55 Спецгруппа с начала работы извлекла из захоронений в ЛНР останки 214 жертв ВСУ
Представители рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти с начала работы извлекли останки 214 жертв агрессии ВСУ из захоронений на территории ЛНР. Об этом сообщил представитель спецгруппы Сергей Белов.
"Всего за время работы полевой команды межведомственной рабочей группы были извлечены останки 214 человек", - сказал он.
09:00 Оперативная сводка за сутки с 22 на 23 октября
Армия Киева за прошедшие сутки огонь по территории Луганской Народной Республики не открывала. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки 22 октября со стороны Вооруженных формирований Украины нарушений прекращения огня не зафиксировано», - говорится в сообщении ведомства.
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