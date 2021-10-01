Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане

"Боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китайской Народной Республики в период с 17 по 23 октября 2021 года впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

"Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран", - уточняет ведомство.

Фото: © Минобороны РФБоевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, говорится в сообщении Минобороны РФ, передает РИА Новости.Как отмечает ведомство, в рамках патрулирования группировка кораблей прошла через Сангарский пролив. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок. Всего за время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль.В сообщении отмечается, что в составе совместного отряда из 10 кораблей Российская Федерация была представлена силами Тихоокеанского флота – кораблём измерительного комплекса "Маршал Крылов", большими противолодочными кораблями "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".Кроме того, как отмечается в сообщении, от военно-морских сил народно-освободительной армии Китая (НОАК) были задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также корабль комплексного снабжения "Дунь Пин Ху".Ранее в Японском море прошло двустороннее российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2021".