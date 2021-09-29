В«Ще не вмерлаВ»: главные провалы, которыми запомнился 2021 год для Украины

Уходящий год запомнился Украине рядом провалов во внешней и внутренней политике, показавших отсутствие перспектив у нынешнего курса страны. ФБА «Экономика сегодня» вспоминает главные из них.В уходящем году Россия дважды «готовилась к нападению» на Украину в фантазиях киевских и западных пропагандистов. Первая волна подобных публикаций накрыла медиапространство весной, когда российская армия проводила регулярные проверки боеготовности с перебазированием частей между полигонами (в том числе в Западном военном округе). Вторая, более мощная волна информационной паники началась в ноябре, причем не с украинских, а с западных СМИ, опровергать вбросы которых пыталось даже командование ВСУ.И Киев, и коллективный Запад решают собственные задачи путем нагнетания антироссийской паники. США и ЕС ищут поводы для новых санкций и трансатлантической консолидации против общего противника, а украинский президент Владимир Зеленский может объяснить внутренние проблемы страны и собственные фиаско «кознями Москвы». За семь с половиной лет киевской паники Россия так и не явилась на приписываемую ей войну, а Украина уничтожает сама себя под лозунгами евроинтеграции и национализма.Украина оказалась главной жертвой кризисных явлений на глобальном энергетическом рынке. Еще в 2015 году страна отказалась покупать газ напрямую у «Газпрома», несмотря на то что контракт продолжал действовать еще несколько лет. В угоду Евросоюзу Киев привязал цену газа к котировкам европейских хабов. В результате в разгар энергетического кризиса осенью и зимой 2021 года Украина оказалась единственной страной в Европе без прямых контрактов с поставщиками газа, а стоимость ресурса для нее – самая высокая на континенте (спотовая цена плюс транспортировка, маржа поставщика, налоги и сборы).Внутренняя добыча и запасы в подземных хранилищах не покрывают потребностей Украины в газе на отопительный сезон. Эксперты оценивают дефицит ресурса в стране в 3-4 млрд кубометров, которые она может получить только по импорту. Платить за иностранный газ придется по споту – дороже 1000 долларов за тысячу кубометров. При этом единственным доступным Украине источником газа остается Россия – поставки, оформляемые через европейские страны, не отменяют происхождения ресурса. Неспособность обойтись без газа из РФ к концу года стали признавать даже руководители «Нафтогаза».Чтобы поддерживать энергетический баланс в условиях жесткого дефицита газа и угля, Украина покупает электроэнергию у Белоруссии, получая ее из единой российско-белорусской системы. До холодов такие поставки были под запретом, но Киев предусмотрительно установил ноябрь сроком окончания действия ограничений. Эксперты оценивают зависимость Украины от России во всех сегментах энергетики, кроме АЭС (газ, уголь, нефтепродукты), более чем в 50%. Таким образом, в уходящем году миф об «энергетической независимости» Украины рухнул окончательно.Руководство Украины продолжает курс на закабаление страны на долгосрочную перспективу ради быстрых денег. В конце ноября Киев договорился с Международным валютным фондом (МВФ) о новых условиях предоставления 2,2 млрд долларов кредитных средств по программе stand-by. В обмен на деньги Украина обязалась выполнить ряд условий, прописанных в меморандуме. Среди них формирование наблюдательного совета из иностранцев в «Энергоатоме», освобождение от налогов вывозимого из страны капитала и усиление контролируемых извне антикоррупционных органов.Эксперты сравнили меморандум с эпитафией на могиле украинской экономики. Все условия, на которые соглашается Украина перед странами Запада и международными структурами после распада СССР, облегчают обогащение зарубежных деятелей на остатках ее экономического и промышленного потенциала. В обмен на это Киев получает раздувающийся с каждым годом внешний долг. К слову, текст меморандума с МВФ на английском языке сильно отличается от перевода на украинский, особенно в части цифр – подписанты документа (президент, премьер, министр финансов и глава Нацбанка) не хотят, чтобы украинцы знали, на какие условия согласилась страна.Офис Зеленского совместно с МИД Украины придумал новый способ консолидации международных усилий в «борьбе за Крым». По задумке Киева, «Крымская платформа» должна координировать действия зарубежных партнеров Украины в оспаривании российского статуса полуострова.Первый саммит «Крымской платформы» состоялся 23 августа в Киеве. Украинская сторона пафосно объявила об участии представителей почти 50 государств и международных организаций. На практике большинство стран отправили на мероприятие послов, а ведущие государства Запада, с которыми были связаны основные надежды Украины, продемонстрировали отношение к саммиту максимально странными делегатами.Так, от США на «Крымской платформе» присутствовала министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Германию представил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, а Великобританию – парламентский заместитель госсекретаря по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон. На уровне президентов саммит поддержали традиционно антироссийские государства (Польша, Прибалтика, Молдавия). При таком отношении международного сообщества «Крымская платформа» ничего не изменила для Украины по Крыму, став очередным мероприятием для фотоотчетов, которые так любит Зеленский.Президент Украины вряд ли способен занести уходящий год себе в актив, хотя он очень старался создать обратное впечатление. К декабрю рейтинг Зеленского обвалился до 16,7% при антирейтинге в 32,4%. Прогноз роста экономики не оправдался: вместо ожидаемых 3,8-4% Украина едва наскребает 3%. Промышленная инфляция в стране по итогам года доросла до исторического рекорда, а реальные доходы украинцев продолжают падать на фоне роста трат. Продвижений на пути интеграции с ЕС и НАТО у Украины нет – представители Альянса и европейского сообщества открытым текстом заявляют о неготовности принимать нищающую, коррумпированную и непредсказуемую страну.Чтобы оправдать собственные провалы, Зеленский на пресс-конференции в ноябре объявил о планах его противников организовать госпереворот. Эта выдумка стала для него своеобразной альтернативой набившей оскомину страшилке «Путин нападет». Президент озвучил конкретную дату переворота (1 декабря) и имя главного бенефициара процесса (олигарх и богатейший человек Украины Ринат Ахметов). Когда переворот не состоялся, команда Зеленского быстро нашлась с объяснениями: оказывается, заявления и действия президента-шоумена сорвали все планы его противников.Эксперты считают, что ситуация на Украине будет ухудшаться, пока страна не осознает необходимость конструктивных отношений с Россией. Сотрудничество с РФ безальтернативно для Киева, но украинское руководство упорно не желает признавать провал курса, взятого на Евромайдане. Вместо пересмотра взаимодействия с Москвой Украина генерирует все новые инициативы вроде воинского учета для женщин, чем лишь провоцирует негодование и отток собственного населения.Григорий Егоро