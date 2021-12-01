МВД призвало луганчан соблюдать бдительность
МВД из-за ухудшения погодных условий призвало водителей и пешеходов к бдительности на дорогах. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД.
Там рассказали, что из-за обильно выпавшего снега на дорогах образовался накат, наблюдается налипание мокрого снега, снежные заносы, обледенение дорожного полотна.
«Во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий управление ГИБДД МВД ЛНР настоятельно рекомендует автомобилистам двигаться со скоростью не выше 40 км/ч, соблюдать предусмотренные правилами дорожного движения дистанцию и боковой интервал, а также быть предельно внимательными, приближаясь к перекресткам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, необходимо исключить опасные маневры, обгоны и опережения», — говорится в сообщении.
В МВД рекомендовали при дальнейшем ухудшении погодных условий отказаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния.
«Водителям, которым все же придется сесть за руль в непогоду, необходимо быть максимально осторожными и внимательными. Следует помнить, что при торможении в условиях гололеда коэффициент сцепления шин с дорогой примерно в пять раз меньше, чем на сухом и чистом дорожном покрытии. Поэтому очень важно использовать в зимний период зимние шины», — отметили в ЦОС.
В Министерстве напомнили пешеходам, что при переходе проезжей части следует учитывать, что на скользком дорожном покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается.
«В условиях гололеда особенно опасно перебегать дорогу перед близко двигающимся транспортом, а также внезапно выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других объектов. Перед тем как сойти с тротуара на пешеходный переход необходимо убедиться, что все водители остановились, чтобы пропустить пешеходов. Следует помнить, что выпадающие осадки в виде снега или дождя значительно ухудшают видимость дороги. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости пешеходам необходимо использовать эффективное средство безопасности — одежду с элементами из световозвращающих материалов», — рассказали в ЦОС Погода в Луганске - Сегодня, 17:51 86
Там рассказали, что из-за обильно выпавшего снега на дорогах образовался накат, наблюдается налипание мокрого снега, снежные заносы, обледенение дорожного полотна.
«Во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий управление ГИБДД МВД ЛНР настоятельно рекомендует автомобилистам двигаться со скоростью не выше 40 км/ч, соблюдать предусмотренные правилами дорожного движения дистанцию и боковой интервал, а также быть предельно внимательными, приближаясь к перекресткам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, необходимо исключить опасные маневры, обгоны и опережения», — говорится в сообщении.
В МВД рекомендовали при дальнейшем ухудшении погодных условий отказаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния.
«Водителям, которым все же придется сесть за руль в непогоду, необходимо быть максимально осторожными и внимательными. Следует помнить, что при торможении в условиях гололеда коэффициент сцепления шин с дорогой примерно в пять раз меньше, чем на сухом и чистом дорожном покрытии. Поэтому очень важно использовать в зимний период зимние шины», — отметили в ЦОС.
В Министерстве напомнили пешеходам, что при переходе проезжей части следует учитывать, что на скользком дорожном покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается.
«В условиях гололеда особенно опасно перебегать дорогу перед близко двигающимся транспортом, а также внезапно выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других объектов. Перед тем как сойти с тротуара на пешеходный переход необходимо убедиться, что все водители остановились, чтобы пропустить пешеходов. Следует помнить, что выпадающие осадки в виде снега или дождя значительно ухудшают видимость дороги. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости пешеходам необходимо использовать эффективное средство безопасности — одежду с элементами из световозвращающих материалов», — рассказали в ЦОС Погода в Луганске - Сегодня, 17:51 86
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